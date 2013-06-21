نشطاء: الجيش الحر يسقط طائرة حربية فى حماة السورية

أفاد ناشطون سوريون بأن الجيش السورى الحر أسقط قبل قليل طائرة حربية تابعة للقوات السورية فى محافظة حماة وسط البلاد.

من ناحية أخرى سقطت عدة قذائف فى منطقتى الزبلطانى وباب شرقى، بالعاصمة السورية دمشق اليوم، فيما تواصل القصف على أحياء بجنوب وشرق العاصمة، وفقا لما ذكره "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، فى حين شهدت حلب (شمال) تصعيدا فى العمليات العسكرية والاشتباكات.

وقال المرصد، فى بيانات، إن قصفا من القوات النظامية طال كل من أحياء القدم والحجر الأسود وجوبر وبساتين برزة، إضافة إلى القابون الذى تحاول القوات النظامية اقتحامه لليوم الثانى على التوالى، حيث دارت اشتباكات بينها وبين مقاتلين من الكتائب المقاتلة ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وسقوط جرحى.

ولفت المرصد إلى أن عدة قذائف سقطت على منطقتى الزبلطانى وباب شرقى فى المدينة، الأمر الذى أكدته الوكالة السورية للأنباء "سانا"، وأشارت أيضا إلى سقوط قذائف فى كراجات العباسيين وفى منطقة ركن الدين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين بجروح، إضافة إلى أضرار مادية.

ودارت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلى الكتائب المقاتلة فى الجهة الغربية من بلدة معضمية الشام، وفى مزارع مدينة دوما وعند أطراف بلدة بيت سحم وبلدة المليحة بريف دمشق، بالتزامن مع قصف طال بلدة هريرة ما أدى إلى مقتل طفلين وجرح آخرين، وفقا للمرصد.

فى حلب (شمالا) أوضح المرصد أن اشتباكات دارت بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية فى حى الشيخ مقصود، فيما تعرضت بلدة المنصورة بريف حلب لقصف من قبل القوات النظامية.