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مجلس الأمن القومى يبحث استعدادات تجهيز منطقة محطة الضبعة النووية

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مجلس الأمن القومى يبحث استعدادات تجهيز منطقة محطة الضبعة النووية مجلس الأمن القومى يبحث استعدادات تجهيز منطقة محطة الضبعة النووية
بحث الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومى تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التى ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترأس اليوم، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذى يضم رئيس مجلس الوزراء و وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.


>الرئيس السيسى يعقد اجتماعاً مع مجلس الأمن القومى

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