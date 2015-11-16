الديلى ميل: صاحبات السمنة على شكل "تفاحة" أكثر عرضة لاضطرابات الأكل

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن النساء صاحبات السمنة التى تشبه شكل "تفاحة" ويعانين من زيادة الوزن حول الخصر والبطن، هن أكثر عرضة لاضطرابات الأكل بنسبة 53%.

يأتى هذا الاكتشاف بعد دراسة سابقة نشرت مؤخرًا خلال هذا الأسبوع، وجدت أن الدهون الموجودة حول الخصر أكثر فتكا من السمنة، حيث إنها ترفع من خطر الموت المبكر.

واتضح للباحثين وجود علاقة بين شكل الجسم وفقدان نطاق السيطرة على الأكل، الذى يمكن أن يلعب دورا فى المساهمة فى السيطرة على الشراهة عند تناول الطعام.

وقالت الدكتورة لورا بيرنر، المؤلفة الرئيسية للدراسة من جامعة دريكسل، أن اضطرابات الأكل تعالج على أنها عوامل نفسية، لافتةً إلى أن توزيع الدهون فى الجسم قد يكون عامل خطر لتطور اضطراب الأكل.

وأضاف الباحثون أن زيادة وحدة واحدة فى نسبة الدهون بالجسم المخزنة فى منطقة البطن ترتبط بزيادة نسبة 53٪ من خطر الإصابة بفقدان السيطرة على الأكل خلال الفترات المقبلة.

ونشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

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