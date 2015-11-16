بيان للسفارة: وزيرة أمريكية ناقشت فى مصر التعاون العسكرى ومواجهة الإرهاب

ذكر بيان من السفارة الأمريكية لدى مصر اليوم الاثنين، أن وزيرة القوات الجوية الأمريكية ديبورا لى جيمس، غادرت مساء أمس القاهرة بعد اجتماعات مع قيادات وزارة الدفاع المصرية، وتركزت المباحثات فيها على فرص التعاون فى مجال التدريب العسكرى فى المستقبل.

وقالت الوزيرة الأمريكية وفقًا للبيان: "محادثاتى مع وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى والآخرين كان حول ما يجب التركيز عليه فى تعاوننا المقبل بما أننا أنهينا تسليم مصر مقاتلات الـF-16، كما تحدثنا عن كيفية عمل قواتنا الجوية معا لهزيمة الإرهاب وإمكانية تدريب الطيارين فى المستقبل".

والتقت الوزيرة الأمريكية ديبورا لى جيمس أيضًا أمس الأحد مع قائد القوات الجوية اللواء يونس المصرى ورئيس الأركان الفريق محمود حجازى، وقد انضم إلى الوزيرة كبير مسئولى الدفاع فى السفارة الأمريكية اللواء تشارلز هوبر، فى مناقشة التعاون بين القوات الجوية الأمريكية والمصرية، وتناولت المناقشات أيضا الهجمات الإرهابية الأخيرة على باريس والتى أدانتها بشدة كل من الولايات المتحدة ومصر.

وتأتى زيارة ديبورا لى جيمس لمصر كجزء من جولة إقليمية بعد زياراتها العراق، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، فى محاولة لزيادة التعاون الأمنى مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقالت ديبورا لى جيمس: "التحالف الدولى يحرز تقدمًا فى الحرب على داعش، وهدفنا النهائى هو أن يتحلل التنظيم الإرهابى حتى التدمير".

وسلّمت الولايات المتحدة 8 مقاتلات أمريكية من طراز "F-16 Block II" (الصقور المقاتلة) إلى مصر فى يوليو و4 آخرين فى 29 أكتوبر الماضى، ليصل المجموع إلى 12 مقاتلة جديدة من طراز F-16، وهذه الشحنات هى جزء من تعاون عسكرى كبير بين الولايات المتحدة ومصر يهدف إلى مواجهة الإرهاب وزيادة الاستقرار فى المنطقة.