مقتل آمر كتيبة خلال اشتباكات ضد تنظيم داعش بمدينة درنة الليبية

>لقى آمر كتيبة (على حسن الجابر) الليبية، العقيد محمد بوغفير مصرعه اليوم، خلال اشتباكات ضد تنظيم "داعش " بمدينة درنة الليبية .

كانت قوات ثوار البيضاء وطبرق وسرية فرسان القطعان سيطرت اليوم الأحد، على منطقة الفتائح بدرنة والتى كان داعش يسيطر عليها .

أكد مصدر محلى اليوم، مقتل آمر كتيبة على حسن الجابر العقيد محمد بوغفير خلال اشتباكات ضد تنظيم "داعش " بمدينة درنة ،لافتا أن مجلس شورى مجاهدى درنة والوحدات المساندة من شباب المناطق أعلنوا خوض معركة ضد تنظيم «داعش» اليوم عُرفت بـشهداء القبة".

وقال المصدر، إن المواجهات المسلحة بدأت فى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد فى ثلاثة محاور، حيث تقدمت سرية من منطقة باب طبرق وهاجمت المنطقة الجبلية المطلة على المنطقة المعروفة بـ«الكورفات السبعة»، وتقدمت سرية أخرى بمحور حى 400 فى منطقة الساحل الشرقي، كما تقدمت القوة المشتركة بمحور الفتائح بقيادة العقيد محمد بوغفير والمقدم مفتاح حمزة.

وأوضح المصدر أنه تمت السيطرة على المنطقة الجبلية المطلة على منطقة باب طبرق المعروفة بـ«الكورفات السبعة» بالكامل.

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