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موظف يصيب خصيته وعضوه الذكرى بطلق نارى أثناء عبثه بسلاح غير مرخص بسوهاج

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موظف يصيب خصيته وعضوه الذكرى بطلق نارى أثناء عبثه بسلاح غير مرخص بسوهاج موظف يصيب خصيته وعضوه الذكرى بطلق نارى أثناء عبثه بسلاح غير مرخص بسوهاج
استقبل مستشفى راشد التخصصى بمدينة سوهاج موظفا بالشباب والرياضة مصابا بطلق نارى بالخصية والعضو الذكرى، عقب قيامه بالعبث بسلاح غير مرخص خاصته.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوصول موظف بالشباب والرياضة إلى مستشفى خاص مصاب بطلق نارى بمنطقة حساسة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول "ر.ا.ر" 52 عاما إلى مستشفى راشد التخصصى مصاباً بطلق نارى بالخصية والعضو الذكرى.

وبسؤال المصاب قرر أنه حال تواجده بأرضه الزراعية أصابه طلق نارى "طائش" لا يعلم مصدره ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتوصلت التحريات المبدئية إلى أنه حال قيام المصاب سالف الذكر بالعبث بسلاح نارى خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7240 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365