كيف تتصفح "اليوم السابع" المطبوعة فى ثوبها الجديد

على عهدنا مستمرون فى التطوير من أجل تقديم خدمة صحفية تليق بـ«اليوم السابع» كمؤسسة كبرى، وتليق بقارئها، وكما كانت «اليوم السابع» صاحبة الخطوة الأولى والرائدة فى مجال الصحافة الإلكترونية عبر موقعها الذى ولد كبيرًا ويحتل القمة على رأس المواقع الصحفية فى مصر والوطن العربى منذ سنوات بلا منافس، اليوم تبدأ «اليوم السابع» مغامراتها الجديدة فى عالم الصحافة، بتحدٍ جديد خاص بالصحافة المطبوعة، عبر تطوير شامل فى الشكل والمضمون بداية من العدد الذى بين أيديكم.

هم يعلنون الآن موت الصحافة المطبوعة، سواء عبر إغلاق بعض المطبوعات، أو تقليل النفقات، أو تدهور توزيع بعض الصحف وخروجها من سوق المنافسة فى الشهور الأخيرة، وتخطط مؤسسات عدة إلى إنهاء زمن نسختها الورقية المطبوعة والاعتماد على النسخة الإلكترونية، ولهذا قررنا فى «اليوم السابع» خوض التحدى، تحدى إحياء الصحافة المطبوعة من جديد.

اليوم النسخة المطبوعة من جريدة «اليوم السابع» بين يدى القارئ المصرى بروح مختلفة وشكل جديد ومضمون أكثر تنوعًا وتميزًا وابتكارًا لتستمر مؤسسة «اليوم السابع» الصحفية فى مسيرتها المعتادة نحو هدفها الذى لا ينتهى وهو التطوير.

التطوير الجديد للنسخة المطبوعة من «اليوم السابع»، يشمل قفزة مهنية مختلفة على مستوى الشكل والمضمون والتوزيع والتسويق وحتى أشكال المواد الإعلانية، بين يديك الآن تغيير كامل على المستويات كافة، مجلة يومية بنكهة إخبارية تحليلية تأخذ بيد القارئ إلى تلك الكواليس الموجودة خلف الأخبار، بمزيد من العمق والتحليل، تغيير شامل من حيث أشكال الصور وطبيعة العناوين، وستكون بين يدى القارئ بمضمون صحفى يعتمد بشكل واسع على فكرة التحليل والتقصى.

مرحلة ما بعد التغيير تستدعى رسم خريطة نشرح لك من خلالها، عزيزى القارئ، مضمون الجريدة المطبوعة بعد التطوير، ونوضح لك معالم صفحاتها وأبوابها الجديدة، لنضع بين يديك خريطة كاملة تسهل لك عملية تصفح النسخة المطبوعة، ولتكن البداية بملامح عامة:

- على المستوى الإخراجى.. النسخة المطبوعة الألوان وطرق استخدامها، وأشكال الصور والإنفوجرافيك، هى السمة المميزة للصفحات.

- على مدى الأسبوع عدد مميز من الصفحات المتخصصة حوالى 17 صفحة جديدة تمت إضافتها فى التطوير الجديد ستفتح مجالا واسعا على مستوى تقديم الخدمات للقراء، فى كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر صفحات تهتم بالشأن الاقتصادى وأمور البنوك والبورصة، وصفحات أخرى تهتم بالمرأة والأسرة المصرية عامة، وستخاطب الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى صفحات تهتم بالصحة العامة والصحة الجنسية على شكل الخصوص، وصفحات تغطى مساحة كبيرة من الخدمات فى أسواق السيارات والأسواق العقارية ومجالات الكتب والأدب والثقافة والدين.

- عدد كبير من الأبواب الصحفية المميزة التى تعيد الاهتمام بعالم الموسيقى والتحليل الفنى، بالإضافة إلى الرياضة العالمية والمحلية، بالإضافة إلى أشكال صحفية جديدة ومبتكرة للتعامل مع القضايا الدولية وعالم الأساطير وما وراء الطبيعة.

خريطة الصفحات وكيفية توزيعها تفصيليًّا تعتمد على ما نود تأكيده كهدف للتطوير الأخير، وهى المجلة اليومية التى تقدم للقارئ وجبة مميزة من التحليل وكواليس ما وراء الخبر مع المعلومات، بالإضافة إلى الجانب الخدمى والترفيهى عبر صفحات متخصصة، وتقديم تناول مختلف للأحداث الرياضية المحلية والأوروبية، لذا جاءت الخريطة كالتالى:

- الجزء الأول: خبرى تحليلى مهمته متابعة أهم القضايا والأحداث، وتقديم ما يدور خلف كواليسها، والسيناريوهات المختلفة لهذه الأحداث، بمزيد من العمق التحليلى والمعلوماتى، وهو يتركز فى المساحة ما بين الصفحة الأولى حتى الصفحة السادسة، على أن تشمل الصفحة الأولى أهم قضايا اليوم سواء فى شكل أخبار أو إشارات أو عناوين فى غلاف يتميز بألوانه وصوره.

- ومن الصفحة الأولى إلى «فاترينة» العرض الخبرى فى صفحتى 2 و3، اللتين تم فتحهما كمساحة واحدة، كنوع من رد الاعتبار لصفحة 2 التى ظلت مظلومة كثيرًا فى الصحافة المطبوعة، تضم الصفحتان أهم المستجدات الخبرية والأخبار الحصرية الخاصة باليوم، بالإضافة إلى رسم كاريكاتير، وفى ذيل كل صفحة قصة، الأولى إنسانية هدفها تسليط الضوء على مشاكل واحتياجات وهموم الناس، والثانية تتعلق بفيتشر يتابع الغريب والمثير من قضايا وأحداث.

- ومن الصفحتين 2 و 3 إلى صفحات 4 و5 و6 تحتوى هذه الصفحات على محتوى تقريرى تحليلى مهمته متابعة ورصد أهم الأحداث الجارية بمزيد من التحليل وعرض وجهات النظر المختلفة، كما يمكنك التوقف فى الصفحة الخامسة عند مقال ابن الدولة، كما تضم صفحة 4 مقال رأى، وهكذا الحال فى صفحة 6.

- فى الصفحة السابعة، علامة مميزة تستحق منك، عزيزى القارئ، وهو باب صحفى جديد تقدمه «اليوم السابع» تحت عنوان سؤال وجواب، فى هذا الباب الخدمى سياسيا واقتصاديا ستجد أشهر الأسئلة المحيرة أو الملحة حول قضية ما، ولكنك لن تجدها منفردة، بل ستجدها بإجابات تروى ظمأ حاجتك للمعرفة وما يدور فى الكواليس، كما تحتوى الصفحة على موضوعات ذات طابع تحليلى مواكبة للأحداث.

- صفحة 8 هى محطة التحقيقات والبحث فيما وراء أوجاع الناس ومشاكلهم وكشف أخطر القضايا من خلال تحقيقات صغيرة أو تحقيقات استقصائية، وتضم بابًا استثنائيًّا هو قصة جريمة يهتم كل يوم بعرض جريمة فى ثوبها الإنسانى وليست كمجرد خبر صحفى منشور.

- يبدأ الجزء الثانى الذى يعتمد بشكل كبير على الصفحات المتخصصة الخدمية والترفيهية من الصفحة التاسعة، وفى صفحتى 9 و11 كل يوم مضمون ومحتوى مختلف على مدار الأسبوع من خلال 17 صفحة متخصصة تتناوب النشر فى مجالات واتجاهات مختلفة.

فى صفحة 10 تلتقون يوميا مع صفحة الرأى، وفى صفحتى 12 و13 وجبة رياضية منوعة بين الرياضة المحلية والعالمية، تتضمن بابا بعنوان لطشة فى المقص مهمته التفتيش فى كواليس وأسرار عالم الرياضة، بالإضافة إلى وجبة من التحليلات الرياضية المحلية والعالمية.

فى صفحة 14 وجبة فنية منوعة فى عالم السينما والتليفزيون والموسيقى، مع باب ثابت يوميا تحت عنوان سحر المغنى بهدف رد الاعتبار مرة أخرى لعالم الموسيقى والنقد الفنى.

فى صفحة 15 استراحة ذات نكهة ثقافية تتضمن عرضًا ونقاشًا يوميًّا لأهم الكتب العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الباب الثابت «ذات يوم» وجزء ثالث يهتم بهموم ومشاركات بريد القراء.

فى الصفحة الأخيرة محطة منوعات وقضايا اجتماعية من خلال عرض أهم القصص الإنسانية وأهم المناسبات الاجتماعية التى تدور فى مصر مع عرض يومى لأهم تصريحات برامج التوك شو.

- السبت

- الأحد

- الأثنين

-الثلاثاء

-الأربعاء

-الخميس

- الجمعة

>كل يوم سبت فى صفحة 9 صفحة بعنوان رجل الصناعة تهتم بشؤون وكواليس وأخبار رجال الأعمال وعالم البيزنس والمال، وفى صفحة 11 تلتقون كل يوم سبت مع صفحة بعنوان ولد وبنت وهى صفحة اجتماعية.>كل يوم «أحد» صفحة بعنوان المؤامرة تقدم لك أسبوعيًّا وجبة دسمة من القضايا السياسية الغامضة فى محاولة للبحث فى كواليس وجهات النظر المختلفة عبر قضايا وملفات شائكة. وفى صفحة 11 تلتقون كل يوم أحد مع صفحة بعنوان «بيتك عندنا» تهتم بسوق العقار وكل ما يخص البيت والديكورات.>كل يوم اثنين تلتقون مع صفحة كاريكاتير فى صفحة 9 تقدم لك وجبة غنية ومنوعة من تعليقات الكاريكاتير على مدار الأسبوع. وفى صفحة 11 تلتقون كل يوم اثنين مع صفحة بعنوان موبايلى، وهى صفحة تختص بعالم التكنولوجيا والاتصالات، ورصد أهم أخبار وخدمات هذا العالم السريع بتطوره.>فى كل يوم ثلاثاء تلتقون فى صفحة 9 مع صفحة الأساطير، وهى صفحة متخصصة مهتمة بمتابعة عالم ما وراء الطبيعة وأهم الأساطير الشعبية، بينما تلتقون فى صفحة 11 التى تنشر كل ثلاثاء تحت عنوان سياحة، بكل الأخبار والتطورات فى هذا المجال، كما تنشر صفحة البورصة كل يوم ثلاثاء.>فى كل يوم أربعاء تلتقون فى صفحة 9 مع تقييم أسبوعى لأهم الشخصيات وأبرزها على الساحة السياسية خلال أسبوع، عبر صفحة صاعدون وهابطون، بينما تلتقون فى صفحة 11 مع صفحة «حساب جارى» التى تهتم بعالم البنوك والبنكنوت.>وفى كل يوم خميس تلتقون فى صفحة 9 مع صفحة الأسئلة السبعة التى تطرح فى كل آخر أسبوع عدة أسئلة تلخص أهم أحداث الأسبوع، بينما فى صفحة 11 تنشر صفحة عربيتى التى تهتم بشؤون عالم السيارات.>وفى يوم الجمعة تلتقون مع جرعة أكبر من الصفحات المتخصصة عبر 4 صفحات دفعة واحدة، الأولى هى الفتاوى والتابوهات وهى صفحة القضايا الشائكة والمثيرة للجدل، ثم صفحة الصحة الجنسية التى تهتم بهذا العالم وتهدف إلى تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة، ثم صفحة الأكل والشرب وهى صفحة تهتم بكل ما له علاقة بالطعام، ثم صفحة التحليلات التى تتضمن مضمونًا يلخص الأسبوع بعين تحليلية تفتش فيما وراء الكواليس.



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