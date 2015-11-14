بالصور.. رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة بالحرم الجامعى

تفقد عصر اليوم السبت الدكتور رمضان الطنطاوى – رئيس جامعة دمياط، إنشاءات الجامعة بحرم الجامعة الجديد، حيث انتظمت كافة الأعمال بتشطيبات المرحلة الأولى المسند أعمالها للشركة الثلاثية بمختلف الفصول والقاعات والمدرجات والمكاتب الإدارية.

وبالمرحلة الثانية المسند أعمالها لشركة المقاولون العرب، انتظمت أعمال تركيب الأسقف لعدد من الفصول والمدرجات، فيما أكد المهندس عبد الرحمن فؤاد – مدير الموقع أنه سيتم غداً البدء فى أعمال التشطيبات لمبنيين اثنين من المرحلة الثانية.

وفى المرحلة الثالثة، انتظمت أعمال النجارة والتسليح بمدرج (أ) فقط، كما انتظمت أعمال البنية التحتية. وبالمرحلة الرابعة الخاصة بالمعامل المركزية بالجامعة والمسندة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انتظمت كافة الأعمال، حيث سيتم رمى خرسانات الدور الثالث علوى خلال الأسبوع الجارى.

عقب ذلك، توجه رئيس الجامعة لكلية التربية النوعية، حيث عقد لقاء مع وكلاء الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس لمناقشة سير العملية التعليمية، وخلال الزيارة، التقى بعدد من الطلاب وتساءل عما إذا كانت لديهم أى مشكلات أو عواقب بالعملية التعليمية، وقد تساءلت إحدى الطالبات عن إمكانية تقديم بعض مواعيد المحاضرات، ووجه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للعمل على النظر فى هذه المشكلة إذا كانت ظروف العملية التعليمية تسمح بذلك، وأكد رئيس الجامعة على الطلاب ضرورة التواصل مع قيادات الكلية والجامعة إذا كانت لديهم أى مشكلات أو نقاط تحتاج إلى توضيح، مؤكداً أنه لن يضار طالب أو شاكى من شكواه، حيث إن أحد أدوار قيادات الكلية والجامعة هو العمل على حل المشكلات.

توجه بعد ذلك للمدينة الجامعية (بنات) وتناول وجبة الغذاء مع الطالبات للوقوف على مدى جودة الطعام المقدم، كما التقى عددا من الطالبات، ووجه أمين عام الجامعة بضرورة تواجد مدير عام المدن الجامعية ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدءًا من صباح الغد للعمل على حل بعض المشكلات التى أشارت إليها بعض الطالبات.



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