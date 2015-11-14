أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاج سرعة القذف بحقن العضو الذكرى

Google+ Print
علاج سرعة القذف بحقن العضو الذكرى علاج سرعة القذف بحقن العضو الذكرى
من أهم المشاكل الجنسية وأكثرها شيوعا بين الرجال، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بسرعة القذف، أهمها الإصابة ببعض الأمراض العضوية المزمنة، كما تلعب العوامل النفسية دورا كبيرا فى الإصابة بسرعة القذف.

علاج سرعة القذف بالبوتكس.


>عن أهم طرق علاج سرعة القذف، يوضح حامد عبد الله أن حقن العضو الذكرى موضعيا بمادة البوتكس، يحسن بصورة كبيرة وفعالة من المدة التى يستغرقها العضو الذكرى منتصبا، ويعمل على إطالة مدة الانتصاب، وهو ما يعد علاجا جيدا لحالات سرعة القذف .

كيف يعالج البوتكس سرعة القذف


>عن طريقة عمل مادة البوتكس فى علاج سرعة القذف، يوضح حامد أن حقن العضو الذكرى بتلك المادة يعمل على تقليل الشعور بالاحتكاك فى الأعصاب الخارجية للعضو الذكرى، وبالتالى يقلل من تفاعله ويطيل من مدة انتصابه.

ويوضح حامد أن فاعلية حقن البوتكس فى علاج سرعة القذف تستمر لمدة قد تصل لعام كامل ويمكن بعدها إعادة الحقن مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365