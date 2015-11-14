علاج سرعة القذف بحقن العضو الذكرى

علاج سرعة القذف بالبوتكس.

كيف يعالج البوتكس سرعة القذف

سرعة القذف من أهم المشاكل الجنسية وأكثرها شيوعا بين الرجال، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بسرعة القذف، أهمها الإصابة ببعض الأمراض العضوية المزمنة، كما تلعب العوامل النفسية دورا كبيرا فى الإصابة بسرعة القذف.>عن أهم طرق علاج سرعة القذف، يوضح حامد عبد الله أن حقن العضو الذكرى موضعيا بمادة البوتكس، يحسن بصورة كبيرة وفعالة من المدة التى يستغرقها العضو الذكرى منتصبا، ويعمل على إطالة مدة الانتصاب، وهو ما يعد علاجا جيدا لحالات سرعة القذف .>عن طريقة عمل مادة البوتكس فى علاج سرعة القذف، يوضح حامد أن حقن العضو الذكرى بتلك المادة يعمل على تقليل الشعور بالاحتكاك فى الأعصاب الخارجية للعضو الذكرى، وبالتالى يقلل من تفاعله ويطيل من مدة انتصابه.

ويوضح حامد أن فاعلية حقن البوتكس فى علاج سرعة القذف تستمر لمدة قد تصل لعام كامل ويمكن بعدها إعادة الحقن مرة أخرى.