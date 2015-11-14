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بالصور.. ضبط 5آلاف كيلو لحوم فاسدة وأنابيب بوتاجاز ودقيق مدعم بحملة أمنية

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بالصور.. ضبط 5آلاف كيلو لحوم فاسدة وأنابيب بوتاجاز ودقيق مدعم بحملة أمنية بالصور.. ضبط 5آلاف كيلو لحوم فاسدة وأنابيب بوتاجاز ودقيق مدعم بحملة أمنية
شنت الإدارة العامة لشرطة بالقاهرة حملات أمنية موسعة استهدفت إحكام الرقابة التموينية على الأسواق التجارية المختلفة بأنحاء المحافظة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحــة كافـــة صــــور الغش التجــــــارى ورصد ظواهر الخروج عن الشرعية بهدف السيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار السوق.

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 680 أسطوانة بوتاجاز وطن ونصف دقيق مدعم وأكثر من 5 آلاف كيلو لحوم فاسدة.

وجاء من بين أبرز نتائج الحملات التى قادها اللواء محمود فاروق مدير إدارة شرطة التموين بالقاهـرة عن ضبط كل من "أ ع م" 30 سنة ويعمل غفيرا بمخزن أسطوانات بوتاجاز ومقيم شارع فائق أرض العمدة المعصرة وبحوزته كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز التجارية والمنزلية المدعمة، وذلك بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم ضبط 542 أسطوانة بوتاجاز منزلية صغيرة الحجم و137 أسطوانة بوتاجاز تجارية كبيرة الحجم.

كما تم ضبط "م.ع.أ" مسئول عن مخبز سياحى وبحوزته كمية كبيرة من الدقيق المدعم وزن 1 طن (دقيق) بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وضبط "أ.م"مسئول عن مخبز وبحوزته كمية من الدقيق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وزنت 500ك جرام، وذلك بقصد استخدامها فى صناعه المخبوزات، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات من ضبط "و.أ" مسئول عن مستودع سولار وبحوزته كمية من السولار تقدر بـ2000 لتر مجهول المصدر ومصنع من خامات رديئة بقصد بيعها بالسوق وضبط "م.ع" صاحب محل قطع غير سيارات وبحوزته 2000 طقم رومان بلى مصنع من خامات رديئة ومخالفا المواصفات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط "ن.ب" صاحب محل قطع غير سيارات بحوزته 300 ماستر فرامل سيارة مصنع من خامات رديئة، ومخالف المواصفات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "أ ف ع" مسئول عن محل أدوات كهربائية وبحوزته 2000 متر سلك رديئة، مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات فى ضبط "و أ س" صاحب محل جزارة ومقيم حلوان بتخزين كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بثلاجة داخل أحد العقارات خلف المحل، وتمت مداهمة العقار وضبط 5150 كيلو لحم فاسد، وزجاجتين بهما مادة حمراء اللون يتم وضعها على اللحوم الفاسدة لإعطائها اللون الطبيعى للحم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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