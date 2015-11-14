اليوم.. نظر دعوى مرشح بالإسماعيلية لوقف انتخابات الدائرة الأولى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية اليوم السبت، الطعن المقدم من المرشح عادل صالح القرعلى، الذى يطالب فيه بوقف الانتخابات فى الدائرة الأولى لوقوع ضرر عليه بتغيير رمزه الانتخابى من المدفع إلى النافذة بعد قيامه بتعليق لافتات بها رمزه الانتخابى السابق قبل تغييره من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وقال القرعلى إنه فوجئ بتغيير رقمه الانتخابى من 7 إلى 6، وتغيير الرمز الانتخابى من المدفع إلى الشباك فتقدم بالطعن رقم 901 لسنة 21 ق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، مؤكدا أن تغيير الرمز أحدث ارتباكا فى الدعاية الانتخابية، حيث قام بتعليق دعاية وبها الرمز القديم، مشيرا إلى أن المحامى العام بالإسماعيلية قام بتشكيل لجنة لمعرفة حقيقة البلاغ وثبت صدق ما تقدم به فى بلاغه، وطالب القرعلى بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة نظرا للضرر الواقع عليه.

يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية سوف تبدأ 22 و23 نوفمبر من الشهر الجارى والإعادة 2 و3 ديسمبر القادم ويتنافس 45 مرشحا على مقعدين بالدائرة الأولى.