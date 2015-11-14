وفد من مستشفى 57357 لدعم السياحة بشرم الشيخ

>قام وفد من اطفال مستشفي 57357 وبعض هيئة التمريض والأطباء وأهالى الأطفال بزيارة الي مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة بعد الأحداث الأخيرة.

حيث قام الاطفال واهاليهم برغبة صادقة منهم في زيارة لمدينة شرم الشيخ كزيارة رمزية لدعم السياحه بها وعلى نفقتهم الخاصة ورافقهم الدكتور شريف ابو النجا، مدير عام المستشفي وبعض اعضاء هيئة التمريض والاهالي مرتدين التي شيرتات التي كتب عليها عبارات التضامن مع المدينة حيث قاموا بقضاء وقت ممتع وترفيهي بمدينة شرم الشيخ.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قام بلقائهم بمكان اقامتهم باحد فنادق شرم الشيخ، حيث قام بتقديم الهدايا لهم عبارة عن اجهزة اي باد وبعض اللعب للأطفال، وتلقي بدوره هدايا تذكاريه عبارة عن رسومات للاطفال وبعض الكتب.

وتمني فودة لهم الشفاء العاجل ووعد المحافظ بزيارة خاصة هو وبعض رموز المحافظة لمقر المستشفي وتلبية بعض احتياجاتهم تعبيرا وتقديرا منه بهم.

كما التقي المحافظ باحدي المريضات التي اصيبت بمرض سرطان المخ بعد ان تعافيت تماما والتحقت بمرحلة التعليم الجامعي حيث اشاد بها وبدور االمستشفي العظيم، وطالب الجميع بالوقوف بجانبهم.

>