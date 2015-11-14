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تعرف على درجات ومراحل الصلع عند الرجال والنساء

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تعرف على درجات ومراحل الصلع عند الرجال والنساء تعرف على درجات ومراحل الصلع عند الرجال والنساء
تساقط الشعر أو ما يطلق عليه "الصلع" إحدى المشاكل التى يواجهها الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء , وأغلب أسباب الإصابة بالصلع تكون عوامل وراثية وغيرها من العوامل الأخرى التى تتسبب فى حدوث الصلع.

الصلع وتساقط الشعر


>وعن الصلع يقول الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية والتناسلية والليرز، إن الصلع عبارة عن تساقط شعر الرجال أو النساء بصورة ملحوظة مما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل النفسية خاصة عند السيدات نظرا لارتباط الشعر بالشكل والمظهر الجمالى للمرأة .

درجات الإصابة بالصلع وتساقط الشعر


>وقسّم قدح مراحل الإصابة بالصلع مؤكدا أنها تختلف عند الرجال عن السيدات وفقا للتقسيم التالى":

"الصلع " عند الرجال


>يبدأ الصلع وتساقط شعر الرجال عند بلوغ الرجل عمر 20 عاما من خلال تساقط الشعر على جانبى الرأس ثم يزاد فى المرحلة الثانية ليشمل مقدمة الرأس ليصل إلى أكثر من منتصف الرأس عند الرجال .

الصلع عند النساء


>تبدأ إصابة النساء بتساقط الشعر والصلع من فوق 25 عاما الذى غالبا يبدأ بتساقط الشعر بصورة خفيفة بالمنطقة الأمامية ليزداد الأمر بعد ذلك إلى ضعف سمك الشعر وقلة كثافته تدريجيا.

نصائح ضرورية


> وينصح د. قدح فى حال ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لمعرفة إذا كان يوجد سبب مرضى وراء حدوث تساقط الشعر أم لا ووصف العلاج المناسب لحالته الصحية .
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