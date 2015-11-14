مهاب مميش:11721سفينة عبرت القناة خلال تسعة أشهر بحمولة قدرها 685953ألف طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال التسعة أشهر الماضية بداية من يناير، وحتى سبتمبر من العام الحالى عبور 11721 سفينة بحمولة قدرها 685953 ألف طن من الاتجاهين شمالا وجنوبا.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور 2578 ناقلة بترول فى الاتجاهين بحمولة قدرها 104626 ألف طن، كما عبرت 279 سفينة غاز طبيعى بحمولة قدرها 30148 ألف طن، وكان نصيب سفن الصب من الاتجاهين 1912 سفينة بحمولة قدرها 68247 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أنه خلال التسعة أشهر الماضية عبرت القناة 943 سفينة بضائع عامة بحمولة قدرها 10481 ألف طن، كما عبرت 4501 سفينة حاويات، بحمولة قدرها 419426 ألف طن، وعبرت 228 حاملة جرارات بحمولة قدرها 5804 آلاف طن، وعبرت 699 حاملة سيارات، بحمولة قدرها 42234 ألف طن، وعبور 36 سفينة ركاب بحمولة قدرها 1876 ألف طن وناقلة مشتركة بحمولة قدرها 61 ألف طن.