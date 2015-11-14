بدء محاكمة صحفيين بمؤسسة قومية اليوم لاتهامهما بنشر مقالات جنسية

تنظر اليوم السبت محكمة جنح قصر النيل والمنعقدة بمحكمة عابدين، أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب وصحفى آخر، لاتهامهما بنشر وكتابة مقال جنسى خادش للحياء.

أمر ياسر ربيع، مدير نيابة وسط الكلية، بإشراف المستشار وائل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، فى وقت سابق، بإحالة صحفيين بمؤسسة قومية إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهما بنشر وكتابة مقال جنسى خادش للحياء وحدد جلسة 14 نوفمبر لبدء محاكمتهما.

وجاء فى أمر الإحالة للقضية رقم 1954 لسنة 2015 إدارى بولاق أبو العلا، أن النيابة رأت أن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة العاجلة بسبب ما قام به أحدهما ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء.

وعلى أثر ذلك تم إحالتهما للمحاكمة العاجلة طبقا للمواد 178، 200 مكرر أ/2 من قانون العقوبات، لأنه فى يوم 3 أغسطس لسنة 2015 نشر المتهم الأول مقالا جنسيا بقصد العرض والتوزيع بينما أخل المتهم الثانى بواجب الإشراف على المقال محل الاتهام.