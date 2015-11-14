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عامل وسيدتان يحرقون سيارة ربة منزل عمدًا بسبب تركها أمام مسكنهم بحلوان

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عامل وسيدتان يحرقون سيارة ربة منزل عمدًا بسبب تركها أمام مسكنهم بحلوان عامل وسيدتان يحرقون سيارة ربة منزل عمدًا بسبب تركها أمام مسكنهم بحلوان
تمكن رجال مباحث حلوان من القبض على عامل وسيدتين، وذلك عقب قيامهم بحرق سيارة ربة منزل عمدًا بسبب إيقاف السيارة أمام العقار سكنهم، وهو ما دفعهم لسكب البنزين على السيارة وإشعال النيران بها انتقامًا منها، فتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.

البداية كانت بتلقى المقدم شريف فيصل رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من كل من "أميرة.أ.ع"، 29 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "نعيمة" 29 سنة، ربة منزل، و"انشراح.ع.ح"، 54 سنة، ربة منزل، بتضررهن من كل من "محمد.ف.ح"، 47 سنة، عامل، و"فاطمة.م.إ" 35 سنة، ربة منزل، و"هند.ن.ا"، 25 سنة، ربة منزل، لقيامهم بالتعدى عليهن بالضرب والسب والشتم دون إصابات.

وأضافن فى بلاغهن بقيام الأول بسكب سائل البنزين على السيارة ملك المبلغة الثالثة رقم "ج س و 176" ماركة سوزوكى بيضاء وإضرام النيران بها، بسبب خلافات حول الجيرة، وهو ما نتج عنه احتراق السيارة من الداخل، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالى، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المبلغات بترك السيارة أمام العقار سكنهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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