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بالصور.. محمد منير ووفاء عامر وبوسى بمؤتمر انتخابى لأسامة الشيخ بالدقهلية

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بالصور.. محمد منير ووفاء عامر وبوسى بمؤتمر انتخابى لأسامة الشيخ بالدقهلية بالصور.. محمد منير ووفاء عامر وبوسى بمؤتمر انتخابى لأسامة الشيخ بالدقهلية
نظم المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا ورئيس قنوات النهار والمرشح للبرلمان عن دائرة ميت غمر فردى مستقل ورمزه التليفزيون، مؤتمرًا جماهيريًا بميت غمر بالدقهلية، بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات، وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من أهالى الدائرة.

وشارك فى المؤتمر الكاتب الصحفى مفيد فوزى والفنان محمد منير والفنانة ماجدة ذكى وبوسى وفاء عامر وهالة سرحان وأشرف ذكى وأشرف عبد الغفور وسامح الصريطى ونضال الشافعى ومحمودعزب (عزب شو) والمنتج محمد فوزى والكابتن عبد العزيز عبد الشافى وحامد عز الدين، والشاعر جمال بخيت، المؤتمر الانتخابى للمرشح أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا ورئيس قنوات النهار، لإعلان دعمهم للشيخ، وتأيدهم له، ولحث أهالى الدائرة على المشاركة فى الانتخابات.

يذكر أن المهندس أسامة الشيخ مرشحًا للبرلمان عن دائرة ميت غمر فردى مستقل، وحصل على رمز التليفزيون.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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