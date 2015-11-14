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نادى قضاة البحيرة يعلق رحلاته إلى أمريكا وبريطانيا تضامنا مع الشعب المصرى

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نادى قضاة البحيرة يعلق رحلاته إلى أمريكا وبريطانيا تضامنا مع الشعب المصرى نادى قضاة البحيرة يعلق رحلاته إلى أمريكا وبريطانيا تضامنا مع الشعب المصرى
صرح المستشارحامد عيساوى، وكيل نادى قضاة البحيرة، أن مجلس إدارة النادى بحضوركل من المستشارين جمال غباشى وخالد عيسى وهشام الشريف ومحمود عوف وكارم محمود ونبيل سعد ومحمد نوار، قرر تعليق رحلاته السياحية والتى كان من المقرر سفرها إلى مدينتى لندن ونيويورك ، تضامنا مع الشعب المصرى.

وأضاف وكيل نادى قضاة البحيرة والمتحدث الرسمى باسم النادى فى تصريح خاص، أن مجلس الإدارة قررتنظيم رحلات سياحية للمستشارين وأسرهم إلى مدينة شرم الشيخ لتنشيط السياحة المصرية.
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