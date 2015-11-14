أمن الغربية: الأهالى تعدوا على معاون مباحث قسم ثان المحلة وهربوا متهمين

أصدرت مديرية أمن الغربية بيانا رسميا حول واقعة إصابة ربة منزل ونجار مسلح برصاص النقيب محمود محمد النجار معاون مباحث قسم ثان المحلة أثناء ضبط أحد الأشخاص بعزبة العلو ثان المحلة.

وجاء فى البيان "أثناء قيام النقيب محمود محمد النجار الضابط بوحدة مباحث قسم ثان المحلة والقوة المرافقة له بالمرور بعزبه العلو – دائرة القسم باستخدام دراجات نارية ( توك توك ) نظرا لضيق الطرق بالعزبة وتأثرها بمياه الأمطار قام بضبط "السعود.س.أ" وشهرته محمد 30 سنة عامل مقيم بذات العزبة وبحوزته (4 قطع متوسطه الحجم من مخدر الحشيش)، كما قام باستيقاف "أمير.ز.ح.ج" 20 سنة كهربائى مقيم بذات العزبة أثناء تواجده بمنطقه المقهى، وأثناء ذلك قام البعض من أهلية المذكورين بالتعرض للضابط والتعدى عليه وتمكين المذكورين من الهرب والاستيلاء على الطبنجة عهدته، وأثناء ذلك خرجت منهما طلقتان من سلاح الضابط أحدثت إصابة كل من "عائشة.م.ج" 50 سنة ربة منزل (طلق نارى بالبطن من الجهة اليمنى فتحة دخول وخروج)، و"كمال.ك.م.ب" 36 سنة نجار مسلح (طلق نارى بالفخذ الأيمن فتحة دخول وخروج)، مقيمان بمنطقة العلو دائرة القسم، ونتج عن ذلك إصابة الضابط بكدمات وجروح بالرأس وأسفل العين اليسرى، وتم نقله لمستشفى الهدى التخصصى بالمحلة لإسعافه، ونقل المصابين لمستشفى المحلة العام بالحراسة اللازمة لإسعافهما.

وتابع البيان "على إثر ذلك قام ما يناهز من ( 150) من أهالى العزبة بالتجمع بالطريق السريع طنطا – المحله أمام العزبة للإعراب عن تضررهم من ذلك، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالطريق، وانتقل نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية إلى مكان الواقعة وتقابل مع اللواء/ مشير فايز حكمدار أمن المحلة وسمنود ومساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة وسط الدلتا وقيادات المباحث الجنائية والأمن العام بالغربية، وتم احتواء الموقف والسيطرة عليهم وإقناعهم بالتواجد على جانب الطريق وإعادة الحركة المرورية وتمت إعادة الحركة المرورية بالطريق عقب توقفها لمدة 15دقيقة.

وأضاف البيان "توجه مدير الأمن لمستشفى المحلة العام للاطمئنان على المصابين ووجه بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم كما قام بزيارة الضابط المصاب بالمستشفى للاطمئنان عليه، وتم العثور على الطبنجة عهدة الضابط ( ماركة cz رقم 92212 ) بأحد الشوارع الجانبية بذات المنطقة، وتم التحفظ عليها، وتعيين الخدمات الأمنية المناسبة لملاحظة الحالة بمحل الواقعة، وأمام مستشفى المحلة العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17260 جنح قسم ثان المحلة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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