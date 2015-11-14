حبس تاجر مخدرات لحيازته 30 فرش حشيش بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 30 فرش من مخدر الحشيش، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات داخل مسكنه بمنطقة المنيرة الغربية للاتجار بها وترويجها على عملائه.

وردت معلومات للرائد هيثم سكر رئيس مباحث نقطة المنيرة الغربية بإمبابة تفيد باتجار "أ.م" بالمواد المخدرة، وأنه يستعد لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه، فتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه. بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له وفور وصوله إلى مسكنه ألقى الرائد هيثم سكر القبض عليه وضبط بحوزته 30 فرش حشيش. بمواجهته أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.