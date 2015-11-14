أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس تاجر مخدرات لحيازته 30 فرش حشيش بإمبابة

Google+ Print
حبس تاجر مخدرات لحيازته 30 فرش حشيش بإمبابة حبس تاجر مخدرات لحيازته 30 فرش حشيش بإمبابة
أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 30 فرش من مخدر الحشيش، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات داخل مسكنه بمنطقة المنيرة الغربية للاتجار بها وترويجها على عملائه.

وردت معلومات للرائد هيثم سكر رئيس مباحث نقطة المنيرة الغربية بإمبابة تفيد باتجار "أ.م" بالمواد المخدرة، وأنه يستعد لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه، فتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه. بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له وفور وصوله إلى مسكنه ألقى الرائد هيثم سكر القبض عليه وضبط بحوزته 30 فرش حشيش. بمواجهته أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365