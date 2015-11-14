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اليوم.. قافلة طبية فى جميع التخصصات بقرية نيدة بسوهاج للكشف على المواطنين

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اليوم.. قافلة طبية فى جميع التخصصات بقرية نيدة بسوهاج للكشف على المواطنين اليوم.. قافلة طبية فى جميع التخصصات بقرية نيدة بسوهاج للكشف على المواطنين
قالت كارمن شاكر، مديرة العلاقات العامة بنادى روتارى بسوهاج، إن النادى سوف ينظم اليوم السبت بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج قافلة طبية بقرية نيدة بمركز أخميم بحضور أحمد حلمى الشريف النائب البرلمانى عن مركز أخميم وأعضاء نادى روتارى، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

وأضافت كارمن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القافلة ستقوم بالكشف على المواطنين فى جميع التخصصات وصرف العلاج لهم مجانا، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية للمرضى بمستشفى الرمد بالمحافظة.

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مصر 365