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100 قتيل فى عملية إطلاق سراح الرهائن بفرنسا.. وهولاند يصل مكان الحادث

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100 قتيل فى عملية إطلاق سراح الرهائن بفرنسا.. وهولاند يصل مكان الحادث 100 قتيل فى عملية إطلاق سراح الرهائن بفرنسا.. وهولاند يصل مكان الحادث
قالت وسائل إعلام فرنسية، إن عملية إطلاق سراح الرهائن فى مسرح باتاكلان بباريس، أسفرت عن مقتل 100 شخص خلال مداهمة قوات الشرطة، ومكافحة الإرهاب مكان احتجاز الرهائن.

فيما وصل الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، إلى محيط مسرح "باتاكلان" لتفقد الأوضاع.

كانت الفرنسية قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى (حمراء) جراء الأحداث التى شهدتها منذ عدة ساعات، وانتشرت قوات الجيش الفرنسى بمحيط مسرح باتاكلان الذى شهد الاحداث الإرهابية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

الشرطة الفرنسية: 18 قتيلا على الأقل فى تفجيرات باريس

الرئيس الفرنسى يتوجه إلى مقر وزارة الداخلية بعد الهجمات الدامية فى باريس

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