صور لهولاند خلال متابعته تفجيرات باريس من داخل استاد "دو فرانس"

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، صورا للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أثناء متابعته لسلسة الهجمات التى استهدفت العاصمة باريس أمس الجمعة، أثناء تواجده باستاد "دو فرانس".

ومن ضمن الصور التى نشرتها "الفرنسية" متابعة هولاند للأحداث من داخل كبينة خاصة بالطوارئ باستاد "دو فرانس"، حيث كان يتابع مباراة ودية جمعت منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا.

وبعد ذلك انتقل هولاند إلى مقر وزارة الداخلية الفرنسية، حيث اجتمع مع رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، وقرر تشكيل خلية أزمة، تبع ذلك إعلان حالة الطوارئ فى البلاد.



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