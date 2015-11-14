أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صور لهولاند خلال متابعته تفجيرات باريس من داخل استاد "دو فرانس"

Google+ Print
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، صورا للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أثناء متابعته لسلسة الهجمات التى استهدفت العاصمة باريس أمس الجمعة، أثناء تواجده باستاد "دو فرانس".

ومن ضمن الصور التى نشرتها "الفرنسية" متابعة هولاند للأحداث من داخل كبينة خاصة بالطوارئ باستاد "دو فرانس"، حيث كان يتابع مباراة ودية جمعت منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا.

وبعد ذلك انتقل هولاند إلى مقر وزارة الداخلية الفرنسية، حيث اجتمع مع رئيس الفرنسية مانويل فالس، وقرر تشكيل خلية أزمة، تبع ذلك إعلان حالة الطوارئ فى البلاد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك