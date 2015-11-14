مقتل 172 بينهم 112 داخل مسرح باتاكلان فى الهجمات الإرهابية بباريس

أكدت فضائية "العربية"، أن عدد القتلى وصل إلى 112 قتيلاً داخل مسرح باتاكلان الذى كان يُحتجز به الرهائن، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت سلطة مدينة باريس أن إجمالى عدد قتلى الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها باريس أمس الجمعة، وصل إلى 172 قتيلاً فى الاعتداءات، بينهما 112 داخل مسرح باتاكلان.

وذكرت مصادر إعلامية فرنسية، أنه تم نشر حوالى 1500 جندى إضافى فى العاصمة باريس.

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