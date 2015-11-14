المعارضة الموريتانية تفشل فى اتخاذ قرار من الحوار المرتقب

>فشلت المعارضة الموريتانية مساء الجمعة فى اتخاذ موقف موحد من المشاركة فى الحوار السياسى المرتقب.

وقال مصدر من المعارضة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المعارضة أجلت اتخاذ قرار من الحوار إلى يوم الثلاثاء المقبل بسبب موقف حزب المعارضة الرئيسى بزعامة أحمد ولد داده والذى لا يزال يرفض أية مشاركة ما لم ترد الحكومة بشكل مكتوب على رسائل المعارضة، مؤكدا أن الحزب مصر على ردود مكتوبة لأية لقاءات مع الموالاة.

وكانت لجنة تقريب وجهات النظر والتى تتشكل من هيئات من المنتدى المعارض قد اصطدمت بموقف الحزب الرافض للتجاوب مع دعوة الحكومة للحوار، وكان المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة قد شكل لجنة لتقريب وجهات النظر فى ظل الحديث عن صعوبات فى اتخاذ قرار موحد حول المشاركة فى الحوار.

وتعانى موريتانيا أزمة سياسية منذ ست سنوات تحول دون دخول تسعة أحزاب معارضة فى البرلمان والمجالس البلدية.

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