تعرف على أعراض إصابة الطفل بسرطان الدم "اللوكيميا"

سرطان الدم عند الأطفال

علامات وأعراض الإصابة بسرطان الدم

سرطان الدم أو ما يطلق عليه "اللوكيميا" أحد أنواع السرطانات الخبيثة التى تصيب دم الإنسان سواء الكبار أو الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها عوامل تتعلق بالوراثة.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن سرطان الدم هو عبارة عن وجود بعض الخلايا السرطانية الخبيثة تقوم بمهاجمة النخاع العظمى لتنتشر بجميع أنحاء الجسم، حيث تزيد عدد كرات الدم البيضاء غير مكتملة النضوج بالمكان المصاب بالسرطان.>واستكملت د. نهى قائلة "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تظهر على الطفل كمؤشر لإصابته بسرطان الدم" وأهمها:

1)شكوى الطفل من وجود آلام شديدة بالعظام.

>2) الشعور بالتعب والإرهاق والخمول.

>3)ظهور كدمات وبقع بجلد الطفل.

>4)اصفرار وشحوب لون جلد الطفل.

>5)ارتفاع مفاجئ بدرجة حرارة جسم الطفل.

>6)نزيف اللثة.

>7) فقدان الوزن.

>8) تضخم العقدة الليمفاوية.

>9)تضخم الطحال

لذلك تنصح د.نهى فى حالة ملاحظة ظهور تلك الأعراض السابق ضرورة الذهاب لطبيب المختص للاطمئنان على حالة الطفل الصحية.