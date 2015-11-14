أوباما: تعرضنا لهجمات مشابهة لحادث فرنسا واستطعنا التغلب عليها

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن الولايات المتحدة قدمت التعازى لفرنسا فى الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية فى باريس، لافتًا إلى أنه يعلم أن الرئيس الفرنسى مشغول فى اللحظة الحالية بمتابعة تطورات الحادث، ولكن سوف يستمر فى الاتصالات معه فى الأيام القليلة القادمة للتنسيق معه حول خطة العمل والوقوف على هذه مثل هذه المأساة الكبيرة.

وأضاف "أوباما"، فى كلمة له مساء الجمعة، أن فرنسا تعيش ظروفًا صعبة مثل التى عاشتها الولايات المتحدة من قبل وتعرضت لعمليات هجومية من هذا النوع، ولكن استطاعت فى نهاية المطاف التغلب عليها، مؤكدًا أن فى الأيام القليلة القادمة سوف يسمع حول الحادث وكيفية حدوثه، وهذا الأمر سيتم تناقله عبر وسائل الإعلام .