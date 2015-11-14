سماع دوى 5 انفجارات فى موقع احتجاز الرهائن بفرنسا

أفادت فضائية "العربية الحدث"، أن هناك 5 انفجارات وقعت حالياً بالقرب من صالة العرض بباتاكلان التى يُحتجز بها الرهائن بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وأعلنت السلطات الفرنسية إغلاق عدد من خطوط المترو المتجهة إلى مكان الحادث واحتجاز الرهائن، كما قررت إغلاق جميع المدارس والجامعات فى منطقة باريس، اليوم السبت.

وكانت فرنسا قد أعلنت وقوع 7 انفجارات متزامنة وفى أماكن متفرقة مساء اليوم الجمعة فى العاصمة الفرنسية باريس.

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