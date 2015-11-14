بالفيديو.. قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية تقتحم مكان احتجاز الرهائن بباتاكلان

اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية بالتعاون مع الجيش الفرنسى قاعة العرض فى باتاكلان، حيث يتم احتجاز نحو 100 رهينة من قبل العناصر الإرهابية، بعد وقوع عدة هجمات إرهابية مختلفة فى عدة مناطق بباريس.

كما أطلق محتجزو الرهائن الرصاص، ورددوا هتافات "الله أكبر"، طبقا لشهود عيان بعد اقتحام الشرطة الفرنسية قاعة العرض فى باتاكلان فى باريس، وقالت مصادر إن محتجزى الرهائن يصل عددهم إلى حوالى 12 مسلحا.

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