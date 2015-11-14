بالفيديو.. انتهاء عملية احتجاز الرهائن فى مسرح باتاكلان بباريس ومقتل إرهابيين

أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية، مقتل إرهابيين برصاص الشرطة فى مسرح "باتاكلان" الذى تحتجز فيه عناصر إرهابية رهائن بعد وقوع عدة تفجيرات إرهابية فى مناطق بالعاصمة باريس.

وأعلنت وسائل الإعلام الفرنسية انتهاء عملية احتجاز الرهائن فى مسرح باتاكلان، بعد نجاح الشرطة الفرنسية ووحدة مكافحة الإرهاب فى إنهاء عملية الاقتحام.

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