استشهاد 3 واعتقال 2 وإصابة 73 بعدد من المحافظات الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين خلال اقتحامها مساء الجمعة، قرية نزلة زيد فى منطقة يعبد جنوب غرب جنين، كما أصابت عددا من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الشبان فى القرية.

وذكر رئيس مجلس قروى نزلة زيد، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن خالد مصطفى زيد واعتقلت الشاب هادى عبد الرحمن زيد "18عاما"، وشابا آخر بالقرب من المجلس القروى لم تعرف هويته بعد.

وفى قرية العرقة غرب جنين، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التى اقتحمت القرية وسط اطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع .

>كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "بيان صحفى" فى وقت سابق عن استشهاد 3 شبان، وإصابة 73 آخرين فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة.

أصيب 48 مواطناً بالرصاص الحى و7 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة الغربية، فيما أصيب 17 مواطنا بالرصاص الحى فى قطاع غزة إضافة لإصابة مباشرة بقنبلة غاز.

وأصيب شاب فى بيت فوريك قضاء نابلس برصاص حى فى الأطراف السفلية خلال مواجهات مع الاحتلال، فيما أصيب .

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