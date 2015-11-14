بمناسبة "اليوم العالمى للسكر".. أعراض لا تعرفها تدل على إصابتك بالمرض

لو متعب أو عطشان دايما وبتدخل الحمام كتير ممكن تكون واحدا من مئات الآلاف المصابين بمرض السكر غير المشخص، وحسبما جاء فى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية" أن 1 فقط من 100 شخص يمكن التعرف على العلامات الرئيسية لمرض السكر، كما أن 1 من 5 أشخاص يمكنهم رصد أعراض المرض الرئيسية، وهى فقدان الوزن الملحوظ والتعب الشديد وبطء التئام الجروح وعدم وضوح الرؤية، وكثرة الشعور بالتبول والعطش.

وأشار التقرير إلى أن فى عام 2014 قدرت منظمة الصحة العالمية أن 9% من البالغين فى جميع أنحاء العالم يعانون من هذا المرض، والذى من مضاعفاته أن يسبب العمى وبتر الأطراف وتلف الأعصاب والكلى والأمراض الجلدية وألزهايمر.

أضاف التقرير إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص ليس لديهم فكرة أنهم يعانون من مرض السكرى، وتظهر الأرقام إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص غير قادرين على التعرف بعلامات المرض، ككثرة دخول الحمام وعدم وضوح الرؤية وبطء التئام الجروح والكدمات، وفى الواقع فى عام 2014 أوضحت منظمة الصحة العالمية أن واحدا فقط من 100 شخص يمكن تحديد أعراض الإصابة لديهم من كل خمسة، بالإضافة إلى أن 1.5 مليون حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم نتيجة للإصابة بمرض السكر.