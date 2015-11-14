موجز المحافظات.. إحالة ضابط متهم بإطلاق نار على مواطنين للنيابة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ستتم إحالة النقيب محمود النجار، معاون مباحث قسم ثان المحلة، للنيابة العامة، والتحفظ على سلاحه الميرى، للتحقيق معه بعد قيامه بإطلاق النار بمنطقة العلو ثان المحلة.

وشيّع الآلاف من أهالى محافظة بنى سويف جثمان الشهيد مقدم محمد إبراهيم هارون، فى جنازة عسكرية مهيبة، والذى استشهد فى تفجير عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتقدم الجنازة العسكرية اللواء أركان حرب علاء المدبولى، رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية، نيابة عن الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والمستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، واللواء رضا طبلية، مدير الأمن، والعميد محمد أحمد، المستشار العسكرى لمحافظة بنى سويف، وقيادات قوات الصاعقة بالقوات المسلحة.

وسادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة البحيرة، بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يوضح ولادة إحدى السيدات بطرقات مستشفى حوش عيسى العام، وسط صراخ الأهالى واستغاثتهم لإنقاذ حياتها واتهم الأهالى المسئولين عن المستشفى بالإهمال والتقصير الشديد، وتعريض حياة المرضى للخطر، مطالبين وزير الصحة بالتدخل الفورى لمحاسبة المتورطين فى هذه الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة فى قنا، القبض على المتهم بذبح زوجته بعد هروبه لجزيرة المطيرة وبحوزته رأس المجنى عليها، وتلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد القبض على "محمد ك ع"، 52 سنة، موظف بالتربية والتعليم، والمتهم بقتل زوجته "سامية ع ا"، 33 سنة، ربة منزل.

وكشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تورط عدد من المسئولين بالصرف الصحى فى إهدار المال العام والتسبب فى كارثة غرق الإسكندرية بعد توريد "7" طلمبات فى بداية عام 2013 م لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها "ثلاثون مليون جنيه" وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.

و إلى أهم الأخبار...

مدير أمن الغربية: سنحيل الضابط المتهم بإطلاق نار على مواطنين للنيابة والتحفظ على سلاحه الميرى

بالصور.. قيادات الجيش وأهالى بنى سويف يشيعون جثمان شهيد العريش محمد هارون

غضب بين أهالى البحيرة بعد تداول فيديو لسيدة تلد بطرقات مستشفى

القبض على موظف بالتعليم ذبح زوجته وبحوزته رأسها فى جزيرة المطيرة بقنا

تورط مسئولين بصرف صحى الإسكندرية ورّدوا طلمبات فاسدة بـ30 مليون جنيه

بالصور.. عقار مائل يهدد أرواح أهالى الحضرة الجديدة بالإسكندرية

بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس السيسى

مطار شرم الشيخ يستقبل 50 رحلة على متنها 2227 سائحاً

بالصور.. بدء فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا "Miss Belgium" فى الغردقة

موضوعات متعلقة...

موجز أخبار مصر للساعة 6.. موسكو تحظر رحلات مصر للطيران إلى الأراضى الروسية

موجز أخبار مصر للساعة 1 .. تسليم مصابى الثورة وحدات سكنية بـ"أكتوبر" و"بدر"