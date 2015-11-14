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"البيشمركة" تتفق مع "الحشد الشعبى"على وقف إطلاق النار فى شمالى العراق

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"البيشمركة" تتفق مع "الحشد الشعبى"على وقف إطلاق النار فى شمالى العراق "البيشمركة" تتفق مع "الحشد الشعبى"على وقف إطلاق النار فى شمالى العراق
توصلت قوات "البيشمركة" الكردية، اليوم الجمعة، إلى اتفاق مع "الحشد الشعبي" التركمانى لوقف إطلاق النار فى قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين شمالى العراقية، بعد اشتباك مسلح بين الجانبين فى نقطة أمنية كردية للتفتيش أمس الخميس.

وقال عضو قيادة الاتحاد الوطنى الكردستانى عدنان حمه مينا -فى تصريح صحفي- إنه تم التوصل إلى اتفاقات عديدة بين الأطراف المتنازعة اليوم وتضمنت وقف إطلاق النار وحل المشكلات والاختلافات بين الطرفين، وتشكيل قوة مشتركة لحماية الأمن فى قضاء طوزخورماتو، وإطلاق سراح المحتجزين من الطرفين.

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت أمس بين عناصر الحشد والبيشمركة بقضاء طوزخورماتو، التى أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكشف النائب عن المكون التركمانى نيازى معمار أوغلو عن زيارة مرتقبة للأمين العام لمنظمة "بدر" الشيعية هادى العامرى القيادى البارز بالحشد الشعبى إلى طوزخورماتو لتهدئة الأوضاع وتعزيز تواجد الحشد الشعبى فى القضاء.

وقال أوغلو- فى تصريح أدلى به اليوم- إن زيارة العامرى تستهدف تهدئة الأوضاع لأن الوضع فى الطوز متوتر، وأن هناك خلافا كرديا مابين الاتحاد الوطنى الكردستانى والديمقراطى الكردستانى حول القضاء.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادى طالب القطعات الأمنية المتواجدة فى منطقة طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق بفرض الامن ومنع التجاوز على أرواح وممتلكات المواطنين والحفاظ على الامن المجتمعى والتعايش بين العراقيين من مختلف مكوناتهم.

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مصر 365