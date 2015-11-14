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ارتفاع ضحايا حادث تصادم موكب زفاف البحيرة بسيارة نقل لـ4 بعد وفاة العروسة

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ارتفاع ضحايا حادث تصادم موكب زفاف البحيرة بسيارة نقل لـ4 بعد وفاة العروسة ارتفاع ضحايا حادث تصادم موكب زفاف البحيرة بسيارة نقل لـ4 بعد وفاة العروسة
ارتفع، منذ قليل، عدد ضحايا حادث موكب الزفاف المروع بالبحيرة إلى 4 أشخاص بعد وفاة العروسة متأثرة بجراحها داخل مستشفى دمنهور العام.

وكان العريس وشقيقة العروسة وسائقهما لقوا مصرعهم فى حادث تصادم مروع بين موكب العرائس وسيارة نقل تريلا بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية أمام قرية أنور المفتى التابعة لمركز أبو حمص.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن بالحادث، وتبين من الفحص المبدأى للمقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور مصرع العريس ويدعى شعبان صلاح عطا الله 25 سنة وإصابة عروسه وتدعى نورا محمد عبد العزيز 18 عاما وتسكن فى مركز حوش عيسى، بجروح خطيرة، ومصرع شقيقتها إسراء محمد عبد العزيز 17 عاما طالبة، ومصرع سائق الموكب يدعى ماهر رجب، وإصابة عروسين آخرين كان معهما بذات الموكب، وتم نقلهما لمستشفى أبو حمص العام، بينما تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين أيضا لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

مصرع عريس وشقيقة عروسه وسائق فى حادث تصادم بالبحيرة

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