"المجلس الفيدرالى الروسى": لا خلاف سياسى أو اقتصادى بين القاهرة وموسكو

قال الدكتور زياد سبسبى، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الفيدرالى الروسى، إن مأساة الطائرة الروسية التى سقطت فوق الأراضى المصرية جعلت السلطات المختصة الروسية فى مجال النقل الجوى تراجع كل الخطوط التى تنطلق من موسكو وإلى موسكو فى جميع أنحاء العام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، من موسكو: "نرجو من الله أن لا تتكرر مأساة الطائرة الروسية فى دول أخرى حتى لا نضطر لإيقاف رحلات النقل الجوى"، موضحًا أنه منذ أسبوع فإن اللجنة المكلفة من وزارة النقل وهيئة الطيران المدنية تراجع كل الاتفاقيات ما بين الهيئات الجوية الروسية مع جميع الهيئات بما فيها دول أوروبية وآسيوية.

وأشار إلى أن روسيا لا تستثنى أى عمل إجرامى ضد المصالح الروسية أو المواطنين الروس ليس فقط فى مصر وإنما فى كل أنحاء العالم، لافتًا إلى أن روسيا إلى الآن تنتظر نتيجة التحقيقات الأخيرة حول الطائرة الروسية المنكوبة.

وذكر أن روسيا كدولة عظمى لا يمكن أن تعتمد على التقارير المسربة من دول أوروبية أو أمريكية والتى تتكلم عن إمكانية حدوث تفجير فى الطائرة، ولكن القرار الروسى بحظر رحلات مصر للطيران إلى روسيا هو قرار احترازى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى اختلاف سياسى أو اقتصادى بين مصر وروسيا، والمساران السياسى والاقتصادى سيبقيان فى نفس الوتيرة، وفى ديسمبر سيكون هناك اجتماع للجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة، والتى ستدرس إمكانية إقامة المنطقة الصناعية فى مصر.

ولفت إلى أن إيقاف عملية الرحلات الجوية ستؤثر على الاقتصاد وحركة رجال الأعمال والسياح، موجهًا رسالة للسلطات المصرية والشعب المصرى بأن هذه الإجراءات والخطوات تمت من مبدأ "مُكره أخاك لا بطل".

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