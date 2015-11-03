مرشح "مستقبل وطن" بالسنطة: مشاكل الرى وتسويق المحاصيل أهم أولوياتى

أكد عامر حامد الشوربجى، مرشح حزب مستقبل وطن فى الانتخابات البرلمانية بدائرة السنطة بمحافظة الغربية، أن مشاكل الفلاح على أهم أولويات برنامجه الانتخابى من خلال معايشة مشاكل الفلاحين وهمومهم مع الأرض والسماد وأزمات مياه الرى وتسويق المحاصيل.

وأضاف الشوربجى، خلال مؤتمر الحزب بدائرة السنطة، أنه لديه خطة طموحه لاستصلاح الصحراء وتنميتها وإصلاح حال المزارعين بالدلتا والوادى للارتقاء بمستوى الفلاح فى الزراعة وإدخال الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والتوسع فى البحث العلمى الزراعى والاهتمام بالأراضى الزراعية الحالية والتوسع فى الرقعة الزراعية، إلى جانب الارتقاء بالريف المصرى وحياة القرية المصرية وخاصة الشباب لتمكينهم من الحصول على فرصتهم الكاملة فى حياة اجتماعية كريمة تليق بهم والتمثيل الحقيقى لهم فى المجالس المحلية.

وأشار الشوربجى، إلى أن برنامجه الانتخابى يهتم بحق المواطن فى العلاج من خلال تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات القروية ووحدات الأسرة وإعادة مستشفيات التكامل والتأمين الصحى ليشمل كل المصريين ويشمل الحرفيين والمهنيين والأعمال الحرة والفلاحين والارتقاء بمستوى الخدمة التأمينية من حيث نوعية العلاج والعمليات الجراحية.

وأكد مرشح مستقبل وطن، أن برنامجه الانتخابى يركز أيضا على النهوض بالتعليم من خلال عمل منظومة متكاملة للنهوض بالتعليم من خلال استراتيجية تراعى احتياجات سوق العمل وربط التعليم بقاطرة التنمية والاهتمام بالتعليم الموجه"التجارى والصناعى والزراعى والتدريب الفني"والربط بين المؤسسات التعليمية ومراكز الانتاج والتصنيع وسوق العمل.

وتابع "الشوربجى": "أسعى إلى تطوير منظومة التكافل والتضامن والتأمين الاجتماعى وتعديل قانون المعاشات بما يكفل الحياة الكريمة لمن أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن من كبار السن، إلى جانب إعادة النظر فى الوحدات المحلية لتمارس دورها الكامل فى حماية الطرق والشوارع من الإشغالات والتعديات مع توفير الحماية القانونية وتطبيق منظومة الشباك الواحد لاستخراج رخص المبانى والتصاريح وعمل الأسواق المجمعة".