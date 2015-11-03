أحمد الفضالى فى "طوخ": نمتلك حملة قومية ضد الإرهاب ونسعى لمحاربة الفساد

قال المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال إن التيار يمتلك حملة مصرية قومية ضد الإرهاب ويسعى لمحاربة الفساد كما يتبنى قضايا الفقر والمرض الذى انتشر بين المصريين.

وقال "الفضالى" خلال الكلمة التى ألقاها فى مؤتمر القائمة الذى تم تنظيمه بمدينة طوخ بحضور الكاتب الصحفى محمود معروف والإعلامى طارق علام وعدد كبير من الأهالى إن قائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية التى تخوض الانتخابات تمتلك فى داخلها مقومات نجاحها، مؤكدا أن القامات الموجود بالقائمة لها الكثير من الدلالات.

وأوضح الفضالى أن المترشحين على القائمة يتسمون بتنوع خبراتهم ومجالات تخصصاتهم وأعمارهم وهو ما يؤدى فى النهاية لقائمة متكاملة، مشيرا إلى أنه آن الأوان أن نتكاتف ونحسن اختيار من يمثلوننا فى البرلمان.

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