التليجراف: شرم الشيخ لازالت تجذب السياح رغم حادث الطائرة المنكوبة

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا أبرز تصريحات مكتب الخارجية البريطانية الذى أكد على أمن مدينة شرم الشيخ وقدرتها على استقبال السياح البريطانيين دون أى أخطار أو تهديد من قبل التنظيمات الإرهابية.

وتطرقت الصحيفة إلى بيانات خطوط الطيران البريطانية مثل "بريتش إيرلاين" و"إيزى جيت" و"مونارك" التى أعلنت استمرار رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ، لافتة إلى أن المدينة الساحلية التى تستقبل ما يقترب من 900 ألف سائح بريطانى سنويا آمنة وغير معرضة للهجمات الإرهابية.

وقالت الصحيفة: إن مطار شرم الشيخ لا يزال يشغل بالسياح القادمين للاستمتاع بأجواء المدينة التى تستقبل 8 مليون سائح سنويا، وقد أعرب البعض منهم أنه لا يوجد ما يستدعى الخوف بالمدينة المؤمنة بشكل جيد.

وقال أحد السياح البريطانيين لمراسل التليجراف: إنه دائم الزيارة لمدينة شرم الشيخ مع زوجته، لذا فإنه لن يتوقف عن زيارة المدينة عند تردد شائعات بتعرضها لتهديد من قبل مليشيات إرهابية، أولا لثقته فى مدى تأمين المدينة، وثانيا لأن قراره بالتوقف عن الزيارة هو ومن هم مثله من السياح يسمح للإرهابيين بالانتصار والانتشار.

وقالت التليجراف: إن التحقيقات الجارية حول سقوط الطائرة الروسية المنكوبة تشير إلى عدم تعرضها لحادث إرهابى، وهو الأمر الذى يبدو أن عددا كبيرا من زوار شرم الشيخ يقتنعون به، نظرا لعدم توقف الرحلات إلى المدينة.

>

- فرق الخبراء الدوليين تعقد أولى اجتماعاتها بمكان تحطم الطائرة الروسية.. ومصدر: بدء تفريغ محتويات الصندوقين الأسودين بعد انتهاء الاجتماعات.. ووزير الطيران: نرحب بكل الجهود المبذولة للتحقيق فى الحادث

>

- رئيس لجنة التحقيق الروسية يصل مصر لمتابعة حادث الطائرة المنكوبة

>

- العثور على أشلاء جثتين جديدتين فى موقع تحطم الطائرة الروسية فى سيناء

>

- بدء تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة فى مصر

>

- مسؤول روسى : توسيع منطقة البحث فى حادث الطائرة بمصر الى 30 كيلومترا

>

- إيرفولوت الروسية تستبدل طائرة إيرباص على خط موسكو- سان بطرسبرج

>

- بالصور.. أهالى ضحايا الطائرة الروسية يضعون الزهور لتأبين ذويهم

>

- موقع أمريكى يكذب شركة الخطوط الجوية الروسية.. دايلى بيست: الطائرة تعرضت لـ"انفجار نظيف" دون نيران ناتجة عن خلل هيكلى مفاجئ.. سلامة بعض أجزاء الحطام تؤكد عدم تفجير الطائرة بقنبلة أو صاروخ

>

- الخارجية الأمريكية: لا يوجد مؤشر على عمل إرهابى وراء حادث الطائرة الروسية

>

- الكرملين:لا يمكن الربط بين العملية العسكرية بسوريا وتحطم طائرة روسية بمصر

>