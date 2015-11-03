أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس لجنة التحقيق الروسية يأمر الخبراء بإنهاء العمل فى سيناء خلال يومين

Google+ Print
رئيس لجنة التحقيق الروسية يأمر الخبراء بإنهاء العمل فى سيناء خلال يومين رئيس لجنة التحقيق الروسية يأمر الخبراء بإنهاء العمل فى سيناء خلال يومين
أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين المحققون الروس، الذى يعملون فى مكان تحطم الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء خلال يومين.

وقال ممثل لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية إن "باستريكين" أمر بهذا خلال اجتماع مشترك مع ممثلى وزارة الطوارئ الروسية ووزارة النقل، وخبراء الطب الشرعى لفهم أسباب وملابسات حادث طائرة آيرباص 321.

وأشارت الوكالة الروسية الى أن الاجتماع ناقش قضايا التعاون والتنسيق بين الخدمات فى الوقت الذى تعمل فيه على أراضى والمزيد من العمل المشترك.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص — 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" تحطمت فى سيناء، السبت، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم ولقى الجميع مصرعهم.
>


>- فرق الخبراء الدوليين تعقد أولى اجتماعاتها بمكان تحطم الطائرة الروسية.. ومصدر: بدء تفريغ محتويات الصندوقين الأسودين بعد انتهاء الاجتماعات.. ووزير الطيران: نرحب بكل الجهود المبذولة للتحقيق فى الحادث
>

- رئيس لجنة التحقيق الروسية يصل مصر لمتابعة حادث الطائرة المنكوبة
>

- العثور على أشلاء جثتين جديدتين فى موقع تحطم الطائرة الروسية فى سيناء
>

- بدء تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة فى مصر
>

- مسؤول روسى : توسيع منطقة البحث فى حادث الطائرة بمصر الى 30 كيلومترا
>

- إيرفولوت الروسية تستبدل طائرة إيرباص على خط موسكو- سان بطرسبرج
>

- بالصور.. أهالى ضحايا الطائرة الروسية يضعون الزهور لتأبين ذويهم
>

- موقع أمريكى يكذب شركة الخطوط الجوية الروسية.. دايلى بيست: الطائرة تعرضت لـ"انفجار نظيف" دون نيران ناتجة عن خلل هيكلى مفاجئ.. سلامة بعض أجزاء الحطام تؤكد عدم تفجير الطائرة بقنبلة أو صاروخ
>

- الخارجية الأمريكية: لا يوجد مؤشر على عمل إرهابى وراء حادث الطائرة الروسية
>

- الكرملين:لا يمكن الربط بين العملية العسكرية بسوريا وتحطم طائرة روسية بمصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»