رئيس لجنة التحقيق الروسية يأمر الخبراء بإنهاء العمل فى سيناء خلال يومين

أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين المحققون الروس، الذى يعملون فى مكان تحطم الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء خلال يومين.

وقال ممثل لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية إن "باستريكين" أمر بهذا خلال اجتماع مشترك مع ممثلى وزارة الطوارئ الروسية ووزارة النقل، وخبراء الطب الشرعى لفهم أسباب وملابسات حادث طائرة آيرباص 321.

وأشارت الوكالة الروسية الى أن الاجتماع ناقش قضايا التعاون والتنسيق بين الخدمات فى الوقت الذى تعمل فيه على أراضى مصر والمزيد من العمل المشترك.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص — 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" تحطمت فى سيناء، السبت، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم ولقى الجميع مصرعهم.

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