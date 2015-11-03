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أيمن أبو العلا لـ"خالد صلاح": اخترت العمل فى لجنة الصحة والتعليم تحت القبة

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أيمن أبو العلا لـ"خالد صلاح": اخترت العمل فى لجنة الصحة والتعليم تحت القبة أيمن أبو العلا لـ"خالد صلاح": اخترت العمل فى لجنة الصحة والتعليم تحت القبة
قال النائب البرلمانى أيمن أبو العلا، أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار والنائب عن المقعد الفردى بدائرة 6 أكتوبر والواحات، إنه اختار العمل فى لجنة الصحة والتعليم تحت قبة مجلس النواب الجديد، مشددا على أنه لكل مواطن الحق فى العيش فى بيئة صحية.

وأضاف "أبو العلا"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن ما يقرب من 165 نائبا توجهوا اليوم إلى مجلس النواب لاستلام الكارنيهات الخاصة بالعضوية، فيما أشاد بجهد الأمانة العامة للمجلس وتخصيص موظف لكل نائب حتى ينهى إجراءاته.

وأوضح النائب البرلمانى عن دائرة 6 أكتوبر والواحات، أنه من الصعب أيدولوجيا أن يتعاون "المصريين الأحرار"، مع حزب النور فى أى اتجاه، لافتا إلى أن الحزب السلفى بدأ فى مغازلة المصريين الأحرار بعد حصوله على الأغلبية من المقاعد بالجولة الأولى من الانتخابات، لاسيما أن هذه المغازلة كان بها سب وقذف وتكفير لأعضاء المصريين الأحرار.

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