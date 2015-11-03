مساعد وزير الداخلية لخالد صلاح:السيدة المختطف نجلها بـ"سيتى ستارز" مقصرة

فى استجابة لما عرضه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" ببرنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" عن قصة اختطاف الأطفال بمول "سيتى ستارز" قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إنه لن يستطيع أن يؤكد صحة هذا الكلام أو نفيه، إلا بعد معرفة رقم المحضر الذى حُرِّرَ، وأين تم تحريره والتواصل مع أهالى الواقعة.

وأوضح عبد الكريم، أن مثل هذه القضايا مهمة وخطيرة وتهم الأمن العام الذى يعمل فيها بمهنية عالية، مشيرًا إلى أن مول "سيتى ستارز" لا يوجد به قسم أو نقطة شرطة، ولا يتم تحرير محاضر فيه، ولا يستطيع أمن المول إثبات وقائع الاختطاف مثل الشرطة، مشيرا إلى أن الوقائع التى تمثل جرائم يتم إثباتها فى محاضر رسمية بالشرطة، لذلك هناك تقصير من السيدة التى قالت إن نجلها تعرض لمحاولة اختطاف بمول سيتى ستارز لأنها لم تبلغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن هذا الأمر سيتم التدقيق فيه حتى تتم معرفة صحة الواقعة من عدمها، مشيرا إلى أن مستوى التأمين داخل المولات التجارية عالٍ جدا من خلال الكاميرات، ولم ترصد الأجهزة الأمنية أى حالات اختطاف داخل مول سيتى ستاز نهائيا، ولكن سيتم مراجعة الواقعة من خلال مديرية أمن القاهرة، وقسم مدينة نصر، والاستعانة ببعض المعلومات داخل التسجيل الصوتى حتى إظهار الحقائق.

بالفيديو.. خالد صلاح يعرض أخطر تسجيل صوتى عن الاختطاف بمول "سيتى ستارز"