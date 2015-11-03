رئيس حملة "ضد الغلاء" لأحمد عز: رفقا بالمصريين وسنواجه احتكارك بالقانون

أكد محمود العسقلانى، رئيس حملة "مواطنون ضد الغلاء"، أن الحملة اتخذت كافة الإجراءات لمناهضة أحمد عز رئيس شركة "حديد عز" على مدار السنوات الماضية، لمواجهة سياسته الاحتكارية التى يتبعها فى رفع أسعار الطن مؤخرا بنحو 217 جنيها، مؤكدا أن هذا يخالف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى جاءت فى الخطاب الأخير وتضمنت ضرورة ضبط الأسعار فى السلع الهامة.

وأشار "العسقلانى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، قائلا: "أنا مش عارف أعمل مع أحمد عز إيه تانى غير أنا بقوله إن هدعى عليك عند أولياء الله الصالحين عشان ربنا يهديك أو يخلصنا منك"، متابعا: على مدار السنوات الماضية تمكنت الحملة من اتخاذ عدة إجراءات قانونية ضد أحمد عز، وتم إصدار حكم بحبسه 10 سنوات، وبرغم ذلك كان يحقق مكاسب خيالية خلال فترة حبسه بالسجن، وتمكن من الخروج بعد ذلك.

وأضاف رئيس حملة "مواطنون ضد الغلاء"، أن النداء الوحيد الذى تستطيع الحملة مخاطبة أحمد عز به لخفض الأسعار، هو "الرفق على المصريين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد"، مؤكدا أن استمرار الضغوط الحالية سيكون "أحمد عز" وأمثاله هم من يدفعون الثمن ويخسر مكانته نتيجة استمرار السياسية المتبعة فى احتكار السوق.

وأشار العسقلانى إلى أن الدولة مازالت تمتلك أياد ناعمة فى مواجهة التجار ورجال الأعمال فى ضبط الأسعار بالأسواق.

- بعد خطاب الرئيس السيسى بساعات.. حديد عز يرفع الأسعار 217 جنيها فى الطن.. وبشاى يتراجع عن زيادة 500 جنيه.. وحديد المصريين و"الوطنية" يثبتان السعر لشهر نوفمبر ويتنازلان عن الزيادة

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