البى بى سى: إذاعة حوار السيسى فجر اليوم على الشبكة العالمية وغدا بالعربية

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحوارين لشبكة BBC العالمية، ونسختها العربية، تناولا الشأن الداخلى والخارجى قبل زيارته الرسمية المرتقبة إلى لندن من 4 إلى 6 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق بينهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وقال أكرم شعبان، مدير مكتب BBC عربى بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم إذاعة حوار الرئيس السيسى، والذى أجرته المذيعة اللبنانية جوزيل خورى، غداً الأربعاء فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، موضحاً أن الحوار مدته تقترب نصف الساعة، يتناول الشأن الداخلى والخارجى.

وكشف مدير مكتب BBC عربى بالقاهرة، أن حوار الرئيس السيسى مع الشبكة العالمية، والذى أجرته المذيعة ليز دوسيت، سيتم إذاعته فجر اليوم، باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الأسئلة الموجهة للرئيس السيسى فى الحوارين أغلبها مختلفة داخليا وخارجيا بينها حادث الطائرة الروسية و الأزمة السورية وأوضاع الحريات وحقوق الإنسان فى مصر.