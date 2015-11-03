مرشح الوفد بالقناطر الخيرية: أطالب الجميع بالتوجه للصناديق والاختيار الصحيح

أكد اللواء محمد إبراهيم مرشح حزب الوفد، عن دائرة القناطر الخيرية، إن البرلمان الجديد هو الاكتمال الثالث لخارطة الطريق، مطالبا الجميع بالخروج للانتخابات والاختيار الصحيح "حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان".

وأضاف "إبراهيم"، خلال المؤتمر الذى نظمه حزب الوفد لدعمة بالقناطر الخيرية، أن النائب القوى المؤيد من المواطنين أقوى من أى وزير لأنه أتى بإرادة الشعب، مطالبا الأهالى بعدم الاستماع إلى أى شائعات عنه أو عن أى مرشح.

وطالب من الأهالى بأن يكونوا شهودا عليه مضيفا: "إذا وفقنا الله فسوف ألتزم بالعمل الجاد فى أى تشريع لصالح الوطن، وأن أكون معارضا شرسا لأى قانون يهدر العدالة الاجتماعية أو يمس بالشريعة الإسلامية وأن أدعم دور المرأة والفتاة فى المجتمع وحصولها على حقوقها".

كان مؤتمر حزب الوفد بالقناطر الخيرية قد بدأ بالسلام الجمهورى ثم تم تلاوة القرآن الكريم وسط حضور جماهيرى مكثف، حيث تجمع الآلاف من الأهالى وشهدت المنطقة حضورا أمنيا مكثفا، بحضور الدكتور سيد البدوى لإعلان انطلاق حملة الدعاية لحزب الوفد للمرحلة الثانية.

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