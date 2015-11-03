بالفيديو.. مؤتمر جماهيرى لمرشح المصريين الأحرار فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

شهدت مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا للمرشح سالم على سالم وشهرته عادل روبيع مرشح المصريين الأحرار عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية والتى تضم مركزى القنطرة شرق والقنطرة غرب الثانية بالإسماعيلية.

وحضر المؤتمر المهندس جورج وهبة أمين الحزب بالإسماعيلية واللواء نبيل رشدى أمين مساعد الحزب بالمحافظة والدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى للحزب بالإسماعيلية ومنى السيد أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، وعطية شاهر أمين عام حزب المصريين الأحرار بالقنطرة غرب.

وتحدث الضيوف عن النتائج التى حققها الحزب فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب الحالى وعن برامج الحزب وخاصة البرنامج الانتخابى لمجلس النواب المرشحين عن الحزب.



>وقال عادل روبيع مرشح المصريين الأحرار فى كلمته خلال المؤتمر، إن لديه الحلول السريعة للمشاكل التى تعانى منها الدائرة الثانية بالإسماعيلية سواء مشاكل الصحة أو النظافة أوالتعليم أو الشباب.

وتحدث خلال المؤتمر عددا من كبار القبائل، وقاموا بمبايعة المرشح وإعلان تأييده فى الانتخابات البرلمانية الجالية، وشهد المؤتمر حضور كثيف من المواطنين أبناء القنطرة شرق وغرب لتأييد المرشح.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول لحزب المصريين الأحرار فى محافظة الإسماعيلية والذى تمت إقامته فى شارع التحرير بالقنطرة غرب لتأييد مرشح الحزب عن الدائرة الثانية.

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