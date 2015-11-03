السيد البدوى بالقناطر الخيرية: على الإعلام مراجعة نفسه واختيار ضيوفه بدقة

طالب الدكتور سيد البدوى رؤيس حزب الوفد خلال مؤتمر القناطر الخيرية ، لدعم اللواء محمد إبراهيم مرشح الحزب بالدائرة ، وسائل الاعلام بتحرى الدقة وحسن اختيار الضيوف.

وأضاف رئيس حزب الوفد:" يجب أن يساهم الإعلام فى بناء عقول الشباب بشكل صحيح وأن يختار ضيوفا يستطعيون بناء عقول للشباب" متابعا :" لا يستطيع أحد أن ينكر دور الإعلام فى ثورتى يناير و30 يونيو فبعض الإعلاميين وضعوا أرواحهم على أيديهم ولكن لابد أن يراجع الإعلام نفسه وأن يكون على مستوى التحديات التى تواجه البلاد وقال إن أغلب القنوات والجرائد على مستوى المسئولية والقليل يحتاج إلى مراجعة نفسه.

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