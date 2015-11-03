تمزيق اللافتات الدعائية لمرشح "حماة الوطن" بمشتول فى الشرقية

اشتعلت المنافسة الانتخابية بدائرة مشتول السوق بالشرقية، حيث مزق موظف وآخر اللافتات الدعائية الخاصة بالمرشح العقيد هانى ربيع مرشح حزب حماة الوطن، المنتشرة فى قرية كفر ابراش، فضلاً عن تعتمد حرقها بالقرب من مقرة الانتخابى.

وأكد المرشح العقيد هانى ربيع، فى تصريح خاص، أنه حرر محضرًا بمركز الشرطة ضد الموظف بالكهرباء وآخر بدون عمل حمل رقم 4254 جنح المركز يتهمهم بالبلطجة واستعراض القوة وحرق عمد للافتات، مؤكدًا وجود فيديوهات رصد ما فعله المتهمون بتحريض من المرشح المنافس له.

وقال مرشح حزب حماة وطن، إن الفعل لا يليق بالمنافسة الشريفة، ويعود بالسلب على المرشح المنافس، لافتًا إلى أن المنافسة الشريفة يجب أن يكون مبدأها احترام المرشحين والناخبين، لكسب أصواتهم وليس بالبلطجة وتمزيق اللافتات لأنها لن تنال من رصيده بين الناخبين.

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