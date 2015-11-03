بالصور.. تسوس الأسنان له تأثير خطير على أداء أمهر نجوم كرة القدم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن لاعبى كرة القدم بالأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد الذين يشتكون من ضعف صحة الأسنان يعانون من انخفاض الأداء.

وشملت الدراسة 187 من لاعبى كرة القدم الموجودين فى 8 أندية "هال" و"مانشستر يونايتد" و"ساوثامبتون"، و"سوانسى سيتي"، و"ست هام"، و"برايتون هوف ألبيون" و"كارديف" و"شيفيلد يونايتد".

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ووجدت الدراسة التى نشرت مؤخرًا عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن ما يقرب من أربعة من أصل 10 لاعبين محترفين لكرة القدم يعانون من تسوس الأسنان، فى حين أن هناك واحدًا من كل 20 لاعب لديهم أمراض اللثة غير القابلة للعلاج.

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وخلال الدراسة التى نشرت على الإنترنت فى الدورية البريطانية للطب الرياضي، قال الباحثون إن ضعف صحة الأسنان يؤثر على الأداء والرياضة، لذلك يجب على لاعبى كرة القدم تعزيز العناية بالأسنان.

>وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن السبب وراء سوء صحة الأسنان يرجع إلى أن لاعبى كرة القدم يشربون الكثير من المشروبات الرياضية عدة مرات فى الأسبوع.

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ووجد الباحثون أن نحو 64% من اللاعبين أكدوا أنهم شربوا المشروبات الرياضية ثلاث مرات على الأقل فى الأسبوع، فى حين أن 5% يستخدمون التبغ.

وأضاف الباحثون أن الحمض الموجود فى هذه المشروبات يسبب انهيار لـ مينا الأسنان، والطبقة الخارجية اللامعة للأسنان، ما يسبب حساسية الأسنان للتغيرات فى درجة الحرارة، ومن ناحية أخرى، فإن العديد من المشروبات الغازية لا تحتوى على السكر وهذا يضع الأسنان فى خطر تطوير تجاويف أو تسوس الأسنان.

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