الحب هرمونات مش ارتباط.. الجسم يفرز هرمون السعادة ولو مش حاسس يبقى مش حقيقى

ليه بتثق فى اللى بتحبه وليه بتحس بالأمان معاه؟.. القصة لا تعتمد فقط على اتفاق وتقارب الشخصيات، ولكن الأمر يرجع فى المقام الأول للهرمونات التى يفرزها جسمك أثناء الحب.

فى السطور التالية يؤكد الدكتور جمال فرويز استشارى الأمراض النفسية والعصبية أن النورادرينالين ليس الهرمون الوحيد المفرز أثناء هجوم مشاعر الحب عليك، فهناك هرمون أخر وهو الإكسيتوسون والذى يعرف بهرمون الحب والثقة ويصاحبه شعور قوى بالسعادة.

يفرز هذا الهرمون عندما يبدأ إعجابك بشخص ما وهو الهرمون المرتبط أيضًا بمشاعر الثقة بين البشر، لذا فدائمًا ما يصاحب مشاعر الحب الحقيقى شعورًا قويًا بالثقة المطلقة بين الطرفين.

لا يتوقف عمل هرمون الإكسيتوسون على منحك مشاعر الحب والثقة فقط، بل هو أكثر الهرمونات قدرة على تغير سلوكيات الإنسان ليصبح أكثر تعاطفًا وكرمًا ويحفز جميع الخصائص الإيجابية المتعلقة بالترابط العاطفي.

كما يفرز هذا الهرمون أيضًا بصورة مرتفعة جدًا بين الأم وأطفالها وبين أفراد الأسرة الواحدة.

> وينتج الأوكسيتوسن من خلال الأفعال الاجتماعية الإيجابية مثل العناق أو المصافحة أو التقبيل كما ينتج أيضًا بكميات كبيرة أثناء الممارسة الجنسية.